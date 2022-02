Una meteora illumina i cieli dell'Elba

La meteora è stata intercettata dalla camera Prisma installata al Forte Inglese. Lo segnala l'associazione Astrofili elbani su Facebook

ISOLA D'ELBA — Una meteora spettacolare è passata la notte fra il 1 e il 2 Febrraio sui cieli dell'Elba!

Lo ha fatto sapere l'associazione Astrofili Elbani attraverso un post su Facebook accompagnato da una foto.

"Questa è la ripresa della camera Prisma elbana al Forte Inglese, che monitora continuamente cosa attraversa i nostri cieli. Per migliorare la lettura dell'immagine sono indicate le stelle più luminose. Ora dell'evento: 03:31 locali del 02/02/2022. - si legge nel post dell'associazione - Registrata da altre 8 camere sparse nel centro-nord Italia, si tratta del primo pesce grosso catturato dalla camera elbana da quando è stata installata lo scorso 15 ottobre".

"Il bolide, che secondo i primi calcoli si è spento una ventina di chilometri a sudest di Montecristo, in pieno mar Tirreno, ha illuminato i cieli elbani per più di 5 secondi brillando come la Luna al Primo Quarto", concludono dall'associazione.