Temporali forti in arrivo, scatta l'allerta meteo

Coronavirus, Zaia: «Siamo passati da rischio basso a elevato, non so a chi fare i complimenti sinceramente»

Codice giallo su tutta la regione Toscana per pioggia e temporali forti con la possibilità di grandinate e forti raffiche di vento

FIRENZE — Emesso un codice giallo su tutta la Toscana per piogge e temporali forti a causa di un modesto peggioramento delle condizioni meteo che prolungano e estendono la vigilanza, emessa in precedenza solo per alcune zone, fino alle ore 14 di domani, sabato 4 Luglio.

Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì, saranno possibili precipitazioni sparse e isolati temporali, localmente forti, sui crinali appenninici e sulle province di Siena e Arezzo.

Dalla sera e per la giornata di domani, sabato, i forti temporali potranno estendersi su tutta la regione. Fino alla mattina di domani i temporali potranno interessare in particolare le zone meridionali e e quelle occidentali. Saranno inoltre possibili grandinate e forti raffiche di vento.