Una petizione online contro il dissalatore

La petizione è stata pubblicata su Change.org e ha l'obiettivo di chiedere alle istituzioni interessate di cambiare il progetto previsto a Mola

CAPOLIVERI — La battaglia contro la realizzazione del dissalatore di Mola si sposta anche online attraverso una petizione pubblicata sul sito Change.org e lanciata da Leonardo Preziosi, presidente di Italia Nostra Arcipelago Toscano a nome del Comitato per la difesa di Lido e Mola.

"Il progetto che AIT (Autorità Idrica Toscana) ed ASA (Azienda Servizi Ambientali) vogliono realizzare all’Elba nelle località di Lido e Mola è viziato da un peccato originale: - si legge nel testo pubblicato online - Per quest’impianto con decreto legge regionale non è stata fatta una VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), perché tale progetto avrebbe incidenza “non significativa” (Decreto pubblicato sul BUR n.17 del 26/4/17 pag. 109). Ci si è limitati ad un provvedimento dirigenziale n.4515 del 12/04/2017, escludendo una procedura di VIA e in tutte le occasioni il Management delle succitate aziende sostiene invece che è stata verificata la piena sostenibilità ambientale".

"Allora al fine di informare bene l’opinione pubblica è nato il CDLM (Comitato per la difesa di Lido e Mola) costituito da Sezione Arcipelago Toscano di Italia Nostra, Fondazione Isola d’Elba e Comune di Capoliveri. - si legge ancora nel testo - Si tratta dell’unione delle forze per creare un fronte comune contro la costruzione dell'impianto di desalinizzazione, rendendo tutti informati e consapevoli, ed aiutare a risolvere l'emergenza idrica dell'Isola d'Elba nel totale rispetto dell'ambiente".