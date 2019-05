"Elba No Rain", un progetto pilota di Visit Elba

Un rimborso per i turisti che si troveranno in vacanza sull'isola mentre piove: questo il progetto pilota lanciato da Visit Elba con alcuni operatori

CAPOLIVERI — Un sondaggio condotto da Visit Elba rivela che il 72 per cento degli italiani ritiene le previsioni del tempo molto affidabili e quelle sul breve periodo sono diventate in effetti decisamente più puntuali. In primavera, tuttavia, la particolare conformazione dell’isola d’Elba rende difficile una previsione a più di 7 giorni di anticipo.

Per questo alcuni operatori turistici dell’Isola d’Elba sono pronti a scommettere sul bel tempo che caratterizza l’area con una sorta di tariffa garantita: gli ospiti che si troveranno ad affrontare nel periodo Aprile/Maggio oltre due ore di pioggia durante il giorno si vedranno rimborsare il costo del pernottamento dagli operatori aderenti all’iniziativa (qui l’elenco degli aderenti: www.visitelba.info/elbanorain/).

Le previsioni del tempo sono affidabili?

“Nel triennio 2016 – 2018, nel periodo tra aprile e maggio si sono susseguite le previsioni a più di 7 giorni di anticipo che segnalavano pioggia, ma in realtà nel 36 per cento dei casi il meteo è stato smentito da weekend caratterizzati da un clima generalmente sereno che ha permesso agli ospiti di godersi a pieno la vacanza”, afferma Claudio Della Lucia, coordinatore Gestione Associata Turismo dell’Isola d’Elba, che in collaborazione con Meteo Expert ha organizzato il convegno dal titolo “Vacanze sicure tra previsioni meteo e cambiamenti climatici”.

Come confermano gli stessi meteorologi le previsioni del tempo non possono essere affidabili al 100 percento, soprattutto se sono riferite a periodi più in là nel tempo di 3/5 giorni al massimo: “Anche per questo motivo Meteo Expert ha creato l’Indice di Affidabilità, un’icona presente vicino alle previsioni che indica quanto il meteorologo ritenga affidabile la previsione”, spiega Serena Giacomin di Meteo Expert.

“Come è risaputo le previsioni del tempo contengono sempre margini di errore. Negli ultimi decenni, con il progredire della scienza meteorologica, questi margini di errore si sono notevolmente ridotti, ma non potranno mai essere azzerati, nemmeno in futuro e soprattutto in aree con un microclima particolare come possono essere le isole. Nel contesto caotico dell'informazione meteo, non sempre proveniente da fonti accreditate, l'Indice di Affidabilità si può considerare uno strumento rivoluzionario nella comunicazione delle previsioni del tempo e manifesta un impegno costante per offrire al pubblico un'informazione professionale, scientifica e completa".

È tuttavia ovvio che, soprattutto sui weekend di inizio stagione, una previsione meteo pessima può disincentivare significativamente gli ospiti: “Gli operatori turistici ci segnalano che la previsione di un weekend di pioggia può portare a un calo delle prenotazioni e delle presenze di oltre il 20 per cento”, continua Della Lucia.

“L’iniziativa #ElbaNoRain - conclude Della Lucia - vuole fornire un’assicurazione concreta agli ospiti che nel rarissimo caso di una giornata con pioggia insistente potranno godersi tutto quanto l’isola comunque offre senza pagare un euro per il pernottamento. È un progetto pilota per il mese di maggio, ma in base alle adesioni stiamo valutando di applicarla anche al periodo di autunnale”.

Durante il convegno svoltosi ieri a Capoliveri inoltre il presidente dell'associazione Albergatori elbani, Massimo De Ferrari ha dichiarato che l'associazione che presiede sta lavorando per proporre come categoria una sorta di copertura in caso di maltempo. De Ferrari ha anticipato che l'associazione Albergatori sta lavorando per trovare una forma che potrebbe prevedere un rimorso o un voucher da utilizzare per un ulteriore soggiorno.