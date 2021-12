Covid e scuole, screening volontario a Campo

I due marò saranno processati in Italia? Il nostro Paese rischia un colpo serio alla sua reputazione

Si potranno sottoporre al tampone rapido studenti, docenti e personale delle scuole dell'infanzia, primaria e media del territorio di Campo nell'Elba

CAMPO NELL'ELBA — Su proposta dell’Azienda Sanitaria Locale e dell'amministrazione comunale di Campo nell'Elba, in collaborazione con i volontari della Misericordia di Portoferraio, della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza, lunedì, 13 Dicembre, presso i plessi della scuola media ed elementare del Comprensivo G.Giusti a Marina di Campo verrà eseguito, su base volontaria, uno screening sulla popolazione studentesca e sul personale docente e non docente per prevenire e monitorare la diffusione del Covid -19.

Lo screening è rivolto a tutti gli studenti: infanzia, primaria e secondaria della scuola G.Giusti di Campo nell'Elba. I tamponi rapidi saranno effettuati dalle ore 7,45 alle ore 9,30 e gli studenti che si sottoporranno allo screening dovranno essere accompagnati da un genitore.

"Ringrazio l'Azienda Sanitaria e i volontari che hanno reso possibile l'organizzazione di questa giornata e il Dirigente scolastico Davide Gambero per la sua immediata collaborazione e disponibilità. - ha detto il sindaco Davide Montauti- L'obiettivo è quello di fare un intervento di prevenzione a tutela dei nostri ragazzi e della scuola per evitare la diffusione dei contagi da Covid 19. Anche se la situazione nel nostro Comune, ad oggi, non desta particolari preoccupazioni dobbiamo registrare un aumento complessivo dei casi nel territorio elbano che ci richiede la massima prudenza".