"Continueremo a lavorare per l'isola di Pianosa"

Il sindaco di Campo nell'Elba Davide Montauti commenta la decisione della Regione Toscana che ha scelto un altro borgo per il progetto da 20 milioni

CAMPO NELL'ELBA — "Pianosa non ce l'ha fatta e non sarà il borgo prescelto dalla Regione Toscana come il progetto pilota che potrà godere dei 20 milioni di euro del Pnrr. Noi però ci abbiamo creduto e nonostante i soli 10 giorni di tempo che avevamo a disposizione per elaborare la nostra proposta ci siamo candidati con Pianosa Rebirth".

Davide Montauti, sindaco di Campo nell'Elba

I sindaco di Campo nell'Elba, Davide Montauti, commenta così la decisione della Regione Toscana che ha scelto il borgo di Castelnuovo in Avane, nell'aretino, come luogo toscano da ripopolare con un progetto che vale 20 milioni di euro.

"Il progetto è nato dalla volontà e dal lavoro di un sindaco architetto coadiuvato da due volontari. Nessun incarico e nessun lavoro in più per gli uffici. - prosegue il sindaco Montauti - Però non abbiamo perso anche se Pianosa Rebirth non sarà il progetto pilota. Lo dimostrano le centinaia di mail e telefonate che in questi giorni sono arrivate per supportare la nostra idea e l'interesse mediatico che ha suscitato il progetto".

"Peccato non aver avuto a fianco il supporto degli altri sindaci elbani, il plauso delle associazioni di categoria e di aver oltretutto dovuto subire l'attacco immotivato di un consigliere di minoranza. - prosegue Montauti - Ciononostante andremo avanti con coraggio e coerenza portando avanti la nostra battaglia per salvare Pianosa".

"L'isola è un patrimonio unico al mondo ed è un nostro dovere salvarlo e tutelarlo per le generazioni che verranno dopo di noi", conclude il sindaco Montauti.