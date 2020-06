Fermata a Campiglia strategica per il turismo

Approvata la richiesta per la fermata del Frecciarossa anche nella stazione di Campiglia, punto di riferimento per Valdicornia ed Elba

CAMPIGLIA MARITTIMA — Il Frecciarossa che dal 14 Giugno al 13 Settembre collegherà giornalmente Milano e Roma si fermerà anche a Campiglia Marittima. Lo ha fatto sapere in un post Facebook il consigliere regionale Gianni Anselmi (Pd) che si era impegnato a presentare questa istanza insieme all'assessore regionale ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli.

Il collegamento su ferro era previsto nell'ambito delle misure per il rilancio del turismo nazionale, collegando la costa del Levante Ligure e della Toscana con Milano e Roma. Fra le fermate toscane previste erano state annunciate Versilia, Pisa, Livorno, Grosseto e Argentario. Il consigliere Regionale Anselmi ha dunque chiesto di inserirne almeno una fermata che servisse i territori della Costa degli Etruschi e dell’Isola d’Elba.

Risposta positiva arrivata per la stazione di Campiglia Marittima, a servizio anche per i collegamenti con l'Elba. Ora una richiesta simile anche per Cecina.

Una importante opportunità per tutto il territorio e un rinnovato stimolo per investire sullo snodo ferroviario campigliese, come strategico, non soltanto per la Val di Cornia, ma per il più largo ambito turistico. - ha commentato la sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati - Sono felice che nonostante le difficoltà di questo nostro momento storico, si continui a pensare che soltanto in una visione d’insieme, più ampia, ogni singolo e particolare risultato non sia altro che il pezzo di un puzzle ben più grande ed articolato".