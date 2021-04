Didattica in presenza a Portoferraio, l'avviso

L'Istituto comprensivo "Sandro Pertini" di Portoferraio ha diffuso un avviso con cui sono spiegate le modalità didattiche dal 7 Aprile

PORTOFERRAIO — Con una circolare a firma della dirigente Daniela Pieruccini, l'Istituto scolastico comprensivo "Sandro Pertini" di Portoferraio spiega in che modo è previsto il ritorno alla didattica in presenza e per quali alunni.

"Visto che in base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2021 la Toscana permarrà in “zona rossa” per un ulteriore periodo di quindici giorni - si legge nella nota della dirigente scolastica - e che in base all’art. 2 del DL 1 aprile 2021 n.44 nei luoghi in “zona rossa” sarà consentita l’attività didattica in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di I grado, dal giorno 7 Aprile (e presumibilmente fino al 16 aprile) le attività didattiche riprenderanno nelle seguenti modalità: in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di I grado con regolare orario scolastico".

"Gli alunni dell’indirizzo musicale (classi prime scuola secondaria I grado) svolgeranno in presenza anche tutte le attività musicali pomeridiane. - spiega la dirigente - A distanza per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado con l’orario stabilito nel piano della DDI".

"Per garantire un’effettiva inclusione scolastica saranno comunque assicurate attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali secondo il regolare orario. Gli alunni dell’indirizzo musicale (classi seconde e terze scuola secondaria I grado) svolgeranno in presenza le attività pomeridiane di strumento e di musica d’insieme. - conclude la dirigente - Per quanto riguarda le attività di musica d’orchestra le modalità di svolgimento saranno comunicate con successiva circolare".