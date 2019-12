Libeccio e temporali, nuova allerta meteo

La protezione civile ha emesso un'allerta meteo codice giallo per la giornata di domani, lunedì 9 dicembre, che interessa costa e nord della Toscana

LIVORNO — Una veloce perturbazione atlantica interesserà la Toscana nella giornata di domani, lunedì 9 dicembre. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, che interesseranno maggiormente il centro-nord della regione, motivo per cui è stata diramata un'allerta meteo in codice giallo.

Temporali sparsi anche di forte intensità interesseranno inizialmente la costa settentrionale e si sposteranno nel corso della mattinata sul resto delle zone centro-settentrionali e nel primo pomeriggio sulle zone più interne. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate, mentre il vento soffierà di Libeccio-Ponente con forti raffiche sull'Arcipelago e sulla costa livornese.

L'allerta meteo in codice giallo per pioggia (rischio idraulico del reticolo minore) e temporali scatterà a mezzanotte e resterà valida fino alle 17, interessando tutti i comuni costieri della provincia di Livorno, Arcipelago compreso. Così come l'allerta meteo per vento, sempre in codice giallo, che però sarà valida dalle 9 alle 18 di domani, lunedì 9 dicembre.