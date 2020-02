Prefettura e Ministero contro il ricorso Montagna

Gli enti sono coinvolti nelle procedure giuridico amministrative di contestazione sull'esito delle elezioni amministrative del Comune di Capoliveri

CAPOLIVERI — La Prefettura di Livorno ed il Ministero dell'Interno si sono costituiti a favore del sindaco di Capoliveri Gelsi contro il ricorso al Consiglio di Stato presentato da Montagna e da alcuni componenti della lista di minoranza Competenze e valori per Capoliveri in merito alla sentenza del Tar Toscana del 3 Dicembre scorso

Prefettura e Ministero, sono stati infatti chiamati in causa in quanto è il ricorso stato notificato anche a loro e quindi anche a tutela del proprio operato si sono costituiti in giudizio a favore di Andrea Gelsi e contro Walter Montagna