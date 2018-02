Il Comune riduce del 25% la retta degli asili nido

L'Amministrazione Comunale ha scelto di impiegare in questo modo le risorse ottenute dalla Regione Toscana per conto del Ministero dell'Istruzione

PORTOFERRAIO — La Giunta Regionale Toscana, coerentemente con quanto sostenuto dalla Raccomandazione della Commissione Europea Investire nell’infanzia per rompere il circolo vizioso dello svantaggio sociale (2013/112/UE), è particolarmente attenta ad investire sulla prima infanzia, per assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione ai bambini, e favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura - ed in particolare delle donne - al mercato del lavoro.

Con la deliberazione n°1248/2017, la Regione ha assegnato al Comune di Portoferraio una quota delle risorse che saranno erogate per queste finalità dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’Amministrazione Comunale ha scelto di impiegare queste risorse per ridurre del 25% le rette di frequenza dei nidi d’infanzia, a partire da febbraio 2018 e fino ad esaurimento del contributo assegnato.