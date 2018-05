Torna il maltempo, la primavera fa una pausa

Se il 25 Aprile è stato baciato dal sole e da un caldo quasi estivo, per il primo Maggio bisogna tenere l'ombrello a portata di mano

PORTOFERRAIO — Possiamo dire addio alla settimana baciata dal sole che ha regalato un caldo 25 Aprile a residenti e turisti. Per il primo Maggio, infatti, le previsioni non sono per nulla rassicuranti per chi ha deciso di fare una gita fuori porta.

E' infatti in arrivo una perturbazione che coinvolgerà prima il Centro Nord dell'Italia, ovvero Lazio, Umbria, Romagna, Marche, Sardegna e Toscana compresa.

Nuvole, pioggia e temperature in picchiata ci accompagneranno per tutta la settimana che sarà caratterizzata da tempo variabile e instabile.