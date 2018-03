Telefoni guasti negli uffici comunali

Il comune: il guasto durerà qualche giorno, ecco come fare per contattare gli uffici. Un numero di telefono per le emergenze

PORTOFERRAIO — Da giovedì scorso, a causa di un guasto, non funzionano i telefoni fissi del Comune di Portoferraio. La riparazione del guasto, annunciato per tempo sul sito istituzionale del comune stesso, è divenuta laboriosa e non certa nella sua conclusione. Per questo motivo il Comune rende noto alla cittadinanza che, in attesa del ripristino del collegamento, è possibile inviare comunicazioni ordinarie all’indirizzo di posta elettronica comune.portoferraio@postacert.toscana.it e, per situazioni di emergenza, al numero telefonico 348.8083303 , in dotazione alla Polizia Municipale.