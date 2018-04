Funzionamento centrale 118, interviene Ferrari

Il sindaco: "Ho riferito quanto accaduto ai vertici ASL, che faranno una verifica sulle procedure correnti. Concorderemo insieme eventuali correttivi"

PORTOFERRAIO — Con riferimento ai fatti accaduti nella giornata di mercoledì 4 aprile, ed in particolare agli inconvenienti occorsi ad un paziente elbano non trasferibile in elicottero ed alla chiamata per il suo trasferimento da parte del 118 di una ambulanza proveniente da un altro comune elbano, il sindaco di Portoferraio Mario Ferrari, nella sua qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci, è intervenuto per chiedere chiarimenti all’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

“Ho riferito l’accaduto ai vertici aziendali – fa sapere il sindaco – i quali hanno preso atto e si riservano di assumere ulteriori informazioni sulle procedure correnti. Eventuali correttivi verranno decisi di comune accordo in un incontro già fissato per la prossima settimana all’Isola d’Elba”.