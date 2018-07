Stasera il "​Radio Stop Festival”

Il Festival di musica pop della popolare emittente radiofonica sbarca all’Isola d’Elba con i protagonisti della musica italiana. Molti i grandi nomi

PORTO AZZURRO — Martedì 24 luglio a Porto Azzurro, nel palcoscenico a cielo aperto della piazza Matteotti, tappa all’Isola d’Elba per il “Radio Stop Festival”, l’evento musicale, gratuito per il pubblico, con il meglio della musica pop italiana. Era dai tempi del Festival Bar che l’isola d’Elba non ospitava un evento live musicale così importante: due ore e mezza di musica live, condotto da Roberto Giannoni e Giulia Salemi, in cui si esibiranno tantissimi artisti,Alexia, Ivana Spagna, Nesli, Federica Carta, Einar, Fred De Palma, Lisa, Le Deva, La Rua, Suor Cristina, Lele, Zic e Grace Cambria.

Il Radio Stop Festival è l'evento di musica Pop che Radio Stop, emittente radiofonica toscana, organizza da anni, in diverse località della Toscana (da Cecina a Tirrenia, a Piombino, a Follonica ecc.), con grande partecipazione di pubblico e durante il quale si esibiscono artisti di fama nazionale apprezzati soprattutto dal pubblico giovane e non solo. Nel corso del tempo sui palchi del Festival si sono alternati, ad esempio: Alexia, Annalisa, Ivana Spagna, Benji & Fede, Francesca Michielin, Moreno, Nesli, Marco Masini, Stadio, Anna Tatangelo, Simona Molinari, e molti altri.