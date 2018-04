“Il Mare, le Vele”​, scuola elementare premiata

La scuola sarà rappreentata dal lavoro di Ylenia Arnaldi. La dirigente Di Biagio: “Corpo docente creativo e confronti che aiutano a crescere”

MARCIANA MARINA — Sarà il lavoro di Ylenia Arnaldi, classe 5A della scuola elementare “A. Braschi” di Marciana Marina, a rappresentare l’Istituto “G. Giusti” di Marina di Campo in occasione della ventiquattresima edizione del concorso “Il Mare, le Vele”, organizzato da «Il Tirreno», in collaborazione con lo Stato maggiore della Marina militare e l’Accademia navale, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, del Comune e della provincia di Livorno.

Il tema del concorso, che si svolge in occasione della “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno” dal 20 aprile al 1 maggio, e che ha coinvolto studenti delle quinte Primarie e Scuole secondarie di I e II grado della Toscana, è stato all’insegna della cittadinanza e del rispetto per il mare: “Un buon marinaio è un buon cittadino”.

Per Ylenia, l’insegnante Eleonora Auditore e la dirigente scolastica Lorella Di Biagio, l’appuntamento è per venerdì 27 aprile alle ore 9,30 in Accademia a Livorno, dove avrà luogo l’inaugurazione della mostra e la consegna delle pergamene ai venti lavori scelti, alla presenza dell’ammiraglio comandante Pierpaolo Ribuffo e delle autorità presenti.

“Sono molto entusiasta di questo riconoscimento – commenta la dirigente scolastica Lorella Di Biagio -, è segno di una profonda vivacità creativa che investe il corpo docente dell’Istituto Giusti, dall’inizio dell’anno coinvolto in numerose attività, insieme ad una voglia di confronto con l’esterno che può solo aiutare a crescere”.

Nella stessa mattinata, gli studenti e gli accompagnatori saranno ospiti della Marina Militare e dell’Accademia Navale a bordo di “Nave Italia” per una uscita in mare, se le condizioni meteo lo permetteranno. L’Accademia Navale, inoltre, allestirà nella Galleria Allievi una mostra dei lavori premiati che potrà essere visitata da Venerdì 27 aprile a martedì 1 maggio 2018 (ore 10-12 e 14,30-17,30).