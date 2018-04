Via agli eventi, fra sport ed enogastronomia

Primi due mesi intensi di appuntamenti, fra il triarhlon e la mountain bike, fra la Magnalonga e lo Street Food. Evento clou la Capoliveri Legend Cup

CAPOLIVERI — Tutto pronto a Capoliveri per dare il via alla stagione 2018: tantissimi gli eventi in programma già a partire da questo mese di aprile che sarà interamente dedicato a sport ed enogastronomia di qualità.

Si parte il 21 aprile con la manifestazione sportiva Triathlon MTB Iron Tour Elba.

L’evento si terrà nella giornate dal 21 al 25 aprile e vedrà in competizione atleti provenienti da tutto lo stivale per cimentarsi nell’unico triathlon off Road a tappe d’Italia.

Il 29 aprile sarà poi la volta di un evento che rientra fra i più tradizionali del territorio: la storica Magnalonga che si svolgerà sull’incredibile scenario del promontorio del Calamita, in un itinerario immerso nel verde della macchia mediterranea con il blu del mare dell’Elba a fare da sfondo e la possibilità di gustare lungo il cammino prodotti tipici locali, di partecipare al pranzo in miniera e fare escursioni guidate. E per l’enogastronomia di qualità torna l’appuntamento di primavera con lo Street Food.

Dal 28 aprile al 1 maggio il centro storico di Capoliveri ospiterà “Street Good” la manifestazione che coniuga sapore e tradizione, con il cibo di strada più tipico di Toscana che si unisce ai sapori dell’Elba. I

l mese di maggio vedrà, invece, il ritorno dell’attesissima Capoliveri Legend Cup, gara internazionale di mountain bike e prova UCI World Marathon Series per la terza volta. Una sfida avvincente che ha visto la partecipazione di grandissimi campioni di fama internazionale sull’incredibile tracciato di 80 km con 3.000m di dislivello del promontorio del Calamita. Accanto alla leggendaria Marathon ci sarà anche la sfida della Granfondo, con 50 km e 1.700m di dislivello: una competizione di grande impatto.

Le date sono quelle del 12 e 13 maggio. A maggio anche un’altra imperdibile gara: quella del Triathlon Kolossal che si disputerà il 19 maggio. Anche qui lo scenario perfetto per i percorsi di gara sarà quello del Monte Calamita nello spettacolare Bike Park ed infine dal 26 al 30 maggio l’Iron Tour Italy con cinque giornate di gare in altrettante località dell’Isola d’Elba con una decima edizione che rappresenta l’unica gara di triathlon a tappe in Italia e una delle più rare al mondo.