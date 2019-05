Spiagge di Cavo, iniziano i lavori

L'apertura dei cantieri è prevista per lunedì 27 Maggio. Sono previsti vari interventi a seguito della mareggiata di fine Ottobre 2018

RIO — Lunedì 27 Maggio si aprono i cantieri per la sistemazione delle spiagge di Cavo, nel Comune di Rio. La spiagge di Cavo infatti, come altre zone del territorio elbano e della costa toscana sono state danneggiate dalla mareggiata di fine Ottobre scorso (qui l'articolo).

Per quanto riguarda Cavo e in particolare le spiagge di San Bennato, del Mokambo e dello Chalet, che si trovano sul Lungomare Vespucci e sul Lungomare Kennedy, sono previsti lavori di “manutenzione pennelli sommersi per mezzo di salpamento materiale esistente e nuova fornitura. Spostamento sedimenti lungo l’arenile” e “lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimenti marini”, che nel Masterplan per la difesa della costa della Regione Toscana sono identificate come zone Cavo e Cavo Est nelle schede n.27 e 28.

Per gli interventi nelle zone a terra, come si legge nell'ordinanza a firma del sindaco del Comune di Rio del 24 Maggio 2019, sarà interdetto l’accesso sull’arenile di Lungomare Kennedy e Lungomare Vespucci con conseguente interdizione delle spiagge.

I lavori saranno eseguiti da Sales spa che ha vinto la gara di appalto. L'ordinanza è valida dal 27 Maggio fino al 25 Giugno 2019 e comunque fino a fine lavori.