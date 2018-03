Gal Etruria, finanziamenti per 6 milioni di euro

Presto il bando per i finanziamenti della Strategia 2014-2020 a beneficio di Comuni e aziende. Al via gli incontri informativi sui territorio

TERRICCIOLA — Come consuetudine del Gal, al fine di informare e preparare per tempo tutti i soggetti interessati a partecipare ai bandi di finanziamento, è stato predisposto un primo calendario di incontri pubblici in luoghi diversi del territorio di competenza in relazione alle diverse aree geografiche del Gal stesso (Terricciola per l'Alta Valdera, Montescudaio e Volterra per la Val di Cecina e Portoferraio per l'Arcipelago Toscano).

Per il mese di marzo 2018 sono stati fissati i primi 4 incontri pubblici per informare Comuni, imprese e cittadini sulle opportunità di finanziamento per i progetti pubblici e privati che i bandi di prossima pubblicazione metteranno a disposizione in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020.

Sono previsti circa 6 milioni di euro di contributi dell’Unione Europea con tassi di finanziamento al 100 per cento per i Comuni e al 40 per cento per le imprese operanti nelle aree rurali delle province di Pisa e Livorno. Nel corso degli incontri verranno illustrate le modalità di partecipazione ai bandi e le tipologie di intervento che potranno essere finanziate per i soggetti pubblici e le imprese agricole, artigiane e del commercio.

Gli incontri fissati sono: