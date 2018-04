Torna la settimana mondiale dedicata ai musei

​Il Museo archeologico del Distretto minerario partecipa a Museum Week 2018. Dal 23 al 29 aprile su Twitter un hashtag al giorno

RIO ELBA — Dal 23 al 29 Aprile sulla piattaforma Twitter si svolgerà la #MuseumWeek 2018 dedicata ai Musei e alle istituzioni culturali di tutto il mondo. Quest'anno il tema portante dell'evento sarà “Vivere insieme, cittadinanza e tolleranza”; infatti si legge nella presentazione dell'evento: “Siamo convinti che la Cultura, l’Arte, la Scienza e l’Istruzione contribuiscano attivamente allo sviluppo delle società poiché creano legami tra donne e uomini, al di là delle frontiere. Ecco perché dedichiamo #MuseumWeek 2018 ai valori comuni del vivere insieme, della cittadinanza e della tolleranza. Ognuno degli hashtag quotidiani indicati più avanti ne esprimono una dimensione, un aspetto particolare. Come ogni anno, daremo risalto in special modo alle pubblicazioni più originali sul tema del vivere insieme, ma anche a quelle legate all’hashtag #womenMW, leitmotiv del nostro evento”.

Credendo fortemente nel valore della diffusione della conoscenza e nella valorizzazione del territorio, il Museo civico archeologico del Distretto minerario di Rio nell'Elba (Twitter @MuseoRioElba), per il quarto anno consecutivo, parteciperà a #MuseumWeek.

Come gli scorsi anni, ogni giorno della settimana, da lunedì fino a domenica, sarà scandito da un tema accompagnato da un hashtag, attraverso il quale ogni Museo condividerà contenuti, informazioni, notizie, immagini e video. I contenuti saranno un modo per conoscere meglio i musei e il loro patrimonio ma anche la storia e il territorio in cui sono inseriti.

Lunedì 23 #womenMW

Il posto delle donne nella società è importante come quello degli uomini, ma fin troppo spesso non è riconosciuto come si deve. Lunedì 23 aprile saranno in primo piano le donne famose nella storia, nell’arte, nella cultura o nella scienza, con un pensiero anche a tutte le donne sconosciute che con le loro azioni danno struttura alle società umane. Non a donne che si distinguono per la loro bellezza, ma ad artiste, intellettuali, lavoratrici...

Martedì 24 #cityMW

Le città sono l’incarnazione della vita sociale e ispirano musicisti e scrittori, architetti e urbanisti. Città di ieri, oggi o domani: obiettivo è invitare il pubblico a vederle con altri occhi, mostrando anche l'integrazione dei musei in esse.

Mercoledì 25 #heritageMW

Obiettivo è rendere omaggio al patrimonio in ogni sua forma, materiale o immateriale, dall’edificio che ospita i musei alle collezioni e alle risorse ad esso connessi.

Giovedì 26 #professionsMW

Riflettori puntati sui mestieri che fanno vivere le istituzioni culturali

Venerdì 27 #kidsMW

Giornata dedicata ai bambini e alle opere e attività che possono stimolare la loro immaginazione

Sabato 28 #natureMW

Giornata dedicata alla natura e alle sue connessioni con i musei.

Domenica 29 #differenceMW

Il tema delle differenze sarà protagonista nelle conversazioni dell'ultima giornata di Museum Week 2018.

L'invito agli utenti di Twitter è a seguire i vari musei del mondo e ad interagire con loro durante l'evento.