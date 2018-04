Danno erariale, condannati a pagare ex consiglieri

Pubblicata sentenza della Corte dei Conti sul caso del parcheggio di Via Aldo Moro. L'indagine su due delibere, una di giunta e una di consiglio

RIO ELBA — E’ stata pubblicata in questi giorni la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti , che ha condannato alcuni ex funzionari, amministratori e consiglieri del Comune di Rio nell’Elba a risarcire un danno erariale di 59.984,09 euro legato agli interessi passivi corrisposti dal Comune fra il 2010 e l’inizio del 2016 su un mutuo di 388mila euro assunto con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di un parcheggio in Via Aldo Moro.

Per una prima ipotesi di danno, quantificata in 40.610,93 euro , derivante dall’adozione della delibera di giunta n.101/2008, per avere determinato (si legge nel provvedimento) “attraverso l’approvazione di un progetto definitivo privo di reale fattibilità tecnica la stipulazione di un prestito bancario oneroso inutile” sono stati condannati ciascuno al pagamento di 10.152,73 euro il segretario comunale dell’epoca, il tecnico comunale e due assessori.

Per l’altra ipotesi di danno di 19373,16 euro per l’adozione della delibera del consiglio comunale 18 del 2012 “per non aver evitato ulteriori inutili esborsi , a valere su un contratto bancario rimasto di scopo il cui livello di compromissione non poteva essere ragionevolmente ignorato” dovranno rimborsare 2.421,64 euro ciascuno otto consiglieri comunali riesi.

Da notare che entrambi i sindaci in carica nel periodo interessato dall’indagine non sono stato oggetto di condanna da parte della Corte dei Conti: uno ( Danilo Alessi ) perché il fatto si concluse prima del suo insediamento, l’altro ( Catalina Schezzini ) perché assente al momento dell’assunzione della delibera contestata.

Per la cronaca, la denuncia che ha evidenziato il fatto alla Corte dei Conti sarebbe stata effettuata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali.