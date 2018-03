Un saggio di Gloria Peria finalista a Siena

L'opera "Vittoria Altoviti Avila Toscanelli, una nobildonna dell'Ottocento e il mare dell'isola d'Elba" al Premio Letterario Città di Siena

PORTOFERRAIO — La Casa Editrice Persephone Edizioni ha il piacere di comunicare che l'opera di Gloria Peria, "Vittoria Altoviti Avila Toscanelli, una nobildonna dell'Ottocento e il mare dell'isola d'Elba", è tra le finaliste della III Edizione del Premio Letterario Città di Siena nella Sezione Editi Saggi.

La cerimonia di premiazione si terrà il 25 maggio dalle ore 17.00 presso l'aula 22 dell'Università per Stranieri sita in Piazzale Rosselli fronte Stazione dei treni a Siena. Il premio assegnato verrà comunicato in quella sede.

Qui sotto alcune informazioni sul libro,

SINOSSI: Un saggio storico scritto con la leggerezza di un romanzo ci trasporta in un mondo ottocentesco in cui la cultura e la scienza si intrecciano con i grandi sentimenti, con le passioni, con i dolori. Il palcoscenico è l'isola d'Elba, Portoferraio in particolare, dove transitarono, ospiti nella residenza della famiglia Toscanelli, villa Ottone, i naturalisti, i geologi, gli scienziati più prestigiosi dell'appena nata Italia unita. Incontaminata dal progresso industriale, l'isola era un microcosmo ideale nel quale attingere dall'aria, dal mare e dalla terra, esemplari rari, a volte unici, la cui scoperta e il cui studio contribuirono allo sviluppo della conoscenza scientifica.

Gloria Peria è nata e vive all'isola d'Elba dove ricopre il ruolo di Direttore scientifico della Gestione Associata degli Archivi Storici degli otto Comuni dell'isola d'Elba. Con lo scopo di valorizzare il patrimonio archivistico promuovendo lo studio della storia locale, ha scritto numerosi saggi, progettato mostre, eventi culturali e pubblicazioni. Crede fermamente che si debba rispondere alla crescente domanda di consumo culturale facendo rete e lavorando insieme.