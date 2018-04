Sanità, conferenza dei sindaci "congela" il piano

Non passa la proposta di annullare e ridiscutere l'elaborato. Ferrari: "Avrei potuto firmare l'accordo con la Regione, lo avete già approvato"

PORTOFERRAIO — Si è conclusa con un nulla di fatto ed un rinvio al prossimo 11 maggio la conferenza dei sindaci sulla sanità convocata dal sindaco di Portoferraio Mario Ferrari, che della conferenza è il presidente, su richiesta del sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti.

La riunione che si è tenuta nel pomeriggio di martedì 24 aprile negli uffici amministrativi dell'ospedale di Portoferraio è stata a dire il vero piuttosto agitata. Erano presenti i sindaci di Capoliveri, Marciana e Marciana Marina, oltre al delegato del comune di Porto Azzurro Gisella Guelfi. Assenti Campo Elba e, per ovvii motivi, Rio. Il sindaco Ferrari, in apertura, ha contestato ai colleghi le scarse presenze alle riunioni precedenti della Conferenza dei Sindaci, e - nel caso di Marciana , Marciana Marina e Porto Azzurro - il fatto che il sindaco o suo delegato avevano approvato il documento finale che oggi viene contestato nella riunione del 28 dicembre 2017.

"Potrei andare alla firma dell'accordo con Regione e Asl venerdì prossimo, visto che il piano è da considerarsi già approvato - avrebbe detto Ferrari ai colleghi - ma in presenza delle vostre rimostranze non lo farò ed ascolterò le vostre proposte". A questa presa di posizione sarebbe seguita la proposta, fatta dal sindaco di Capoliveri Barbetti, di votare per l'annullamento del piano sanitario e riaprire totalmente la discussione: una votazione che ha visto i rappresentanti dei 4 comuni presenti contro Portoferraio, ma che per il criterio della rappresentatività dei comuni in base al numero di abitanti, ha bocciato qusta ipotesi.

Ferrari avrebbe di contro proposto di convocare a brevissimo tempo una nuova conferenza dei sindaci alla presenta dei vertici Asl per entrare nel merito delle richieste di modifica fatte da più parti, ma anche questa ipotesi sarebbe stata scartata,

Si è quindi deciso di riconvocare la conferenza dei sindaci sulla sanità per il prossimo 11 maggio, data per la quale il sindaco di Portoferraio ha chiesto la presenza dei suoi colleghi sindaci in prima persona, per evitare fraintendimenti vista la delicatezza degli argomenti da affrontare.

Nel frattempo, pare che sia comunque confermata la presenza all'Elba venerdì 27 aprile dell'assessore alla sanità Stefania Saccardi e del direttore sanitario Asl Toscana Nord Ovest Mauro Maccari.