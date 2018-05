L'azalea della ricerca a favore dell'AIRC

Domenica 13 maggio, in concomitanza con la Festa della Mamma l'niziativa a Portoferraio, distribuzione a cura del Lions Club Isola d’Elba

PORTOFERRAIO — Domenica 13 maggio, in concomitanza con la Festa della Mamma, con inizio alle ore 08 si svolgerà a Portoferraio in Piazza Cavour, insieme a molte altre piazze d’Italia, la tradizionale distribuzione dell’Azalea della Ricerca a favore dell’ AIRC.

Il Lions Club Isola d’Elba, che come di consueto curerà l’evento, invita la cittadinanza a non mancare, come sempre avvenuto nelle passate edizioni, a questo importante appuntamento con la solidarietà e con la scienza, che attraverso una costante ricerca, è impegnata con risultati sempre più incoraggianti nella lotta contro il tumore.