L'Academy Audace promossa in prima categoria

I biancorossi portoferraiesi vincono il campionato all'ultima giornata con un solo punto di vantaggio sul Caldana. Festeggiamenti in città

PORTOFERRAIO — Ha dovuto attendere l'ultima giornata del campionato toscano di calcio dilettanti di seconda categoria l'Academy Audace di Portoferraio, prima di festeggiare la vittoria nel girone F e la conseguente promozione in prima categoria.

La colpa è stata della squadra che ha conteso fino all'ultimo la prima posizione in classifica agli audaciani, ovvero il Caldana. La squadra della provincia di Grosseto, infatti, non si è mai arresa ed è rimasta attaccata alla testa della classifica a lungo con un solo punto di distacco dagli uomini di Onelio Barsellini.

La conclusione, all'ultima partita di campionato, è avvenuta nel pomeriggio di domenica 6 maggio all'Antonio Lupi di Portoferraio. Qui l'Academy ospitava il Forte Bibbona, squadra che occupa la sesta posizione in classifica: la partita non ha mai avuto storia, tanto che sono state ben cinque le reti messe a segno dai biancorossi, con una sola marcatura nel finale per gli ospiti. A segno per l'Audace due volte Ferrini, Galli, Dedja e Candrian.

Alla fine della partita sono iniziati i festeggiamenti, che hanno visto caroselli di auto e fumogeni fin nel centro storico di Portoferraio.