La minoranza: "Ma quanto durano quei lavori?"

PORTOFERRAIO — Ma quanto durano i lavori al balcone di Palazzo della Biscotteria? A chiederselo sono i consiglieri di minoranza del PD di Portoferraio.

"Una delle prime lodevoli iniziative di questa amministrazione, appena insediatasi nel 2014 - si legge in una nota - è stata quella di effettuare un tempestivo sopralluogo al balcone del comune che, a detta dell’attuale maggioranza, versava in uno stato di grave e pericoloso degrado. “11 giugno 2014" la data dell’articolo corredato di foto del sindaco sul camion del comune (ora ceduto alla Cosimo …).

Evidentemente le condizioni non erano cosi allarmanti, tanto che si è atteso Ferragosto 2017 ( ben 3 anni!!!) per approvare un progetto di restauro del balcone stimando una spesa complessiva di 35 000 euro.

Da allora l’iter è stato alquanto lungo e si infine arrivati solo nel 2018 a dare l’incarico ad una ditta che ha montato tutti i ponteggi oramai da mesi, ma non ha mai dato il via ai lavori.

Ci chiediamo come mai la ditta non esegua i lavori di restauro, causando oltretutto un grave danno d’immagine ad una città turistica oramai in pieno avvio di stagione e se il comune ha previsto una penale per il mancato rispetto della data di fine lavori.

Il Palazzo della Biscotteria, una delle tappe del percorso storico della città, è tristemente nascosto dalle impalcature che arrivano fino al primo piano.

Ma siamo sicuri che questa amministrazione saprà trovare una soluzione prima dell’arrivo del prossimo Ferragosto".