Due candidature elbane alle politiche

Luigi Lanera di Fratelli d'Italia candidato alla Camera dei Deputati nel proporzionale, Claudio De Santi per Forza Italia al Senato. Non c'è Barbetti

PORTOFERRAIO — A poche ore dalla chiusura definitiva delle liste dei candidati per le prossime elezioni politiche, le prime ufficializzazioni danno per certe le candidature di due elbani. Per Fratelli d'Italia è candidato alla Camera dei Deputati Luigi Lanera, nel proporzionale del collegio Toscana 2. Lanera è terzo nella lista capeggiata da Giovanni Donzelli.

Al Senato invece, nel Collegio Uninominale “Toscana 2 – Arezzo/Pisa/Livorno”, è candidato di Forza Italia il fiorentino ma ormai elbano di adozione Claudio De Santi , ex sindaco di Rio Elba. De Santi è quarto nel listino che ha come capolista Raffaella Bonsangue.

Esclusione abbastanza clamorosa , invece, quella di Ruggero Barbetti, sindaco di Capoliveri, dato per sicuro candidato prima della tragica scomparsa di Altero Matteoli, avvenuta poche settimane fa.