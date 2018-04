Barbetti ufficialmente nel consiglio del Parco

Con questa nomina il Consiglio Direttivo è di nuovo al completo con i previsti 9 membri. Sammuri: "La sua esperienza sarà preziosa". Il commento

PORTOFERRAIO — Questa mattina, 11 aprile, è arrivato negli uffici del Parco il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 142 del 11 aprile 2018, che nomina il Sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti, nuovo consigliere del Parco nazionale Arcipelago Toscano.

Il decreto, sottoscritto dal Ministro Gian Luca Galletti è stato preceduto dalla designazione della Comunità del Parco del 14 dicembre 2017.

Con questa nomina il Consiglio Direttivo è di nuovo al completo con i previsti 9 membri.



Il Presidente Sammuri ha commentato :

"Do' il benvenuto al nuovo consigliere augurandogli buon lavoro con il Parco.

L'esperienza di Barbetti sarà preziosa, sia come Sindaco, sia perchè conosce bene il Parco sotto molteplici vesti: prima consigliere sotto la presidenza del Prof. Giuseppe Tanelli, poi Commissario Straordinario dal 2002 al 2006, infine Presidente della Comunità del Parco dal 2009 al 2014".

“Continuerò ad ispirarmi, come sempre - ha commentato lo stesso Barbetti - ad una visione strategica che abbia al centro il miglioramento della qualità della vita dei singoli cittadini delle Isole di Toscana così come ho fatto e sto facendo per i miei compaesani capoliveresi. Il Parco costituisce una realtà consolidata e forte per il nostro territorio e per tutto l’Arcipelago. E’ un ente che è cresciuto molto in questi ultimi anni grazie anche ad un importante lavoro politico e istituzionale portato avanti dal Presidente Sammuri. Lo stesso territorio, infatti, oggi vede il Parco come risorsa, come valore aggiunto e sono lieto di ricevere ancora una volta dal Ministero dell’Ambiente l’incarico di componente del Consiglio Direttivo. Colgo l'occasione per un caro saluto a tutti i dipendenti dell'Ente, dei quali, da oramai molti anni, conosco la professionalità e la dedizione verso l'Ente. Sarà un piacere lavorare di nuovo con loro e credo che, tutti insieme, si possa fare ancora molto per il bene delle nostre isole e per il futuro dei nostri figli”.