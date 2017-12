Alessia Bulleri ha vinto il Giro d'Italia

Nell'ultima prova della corsa rosa di ciclocross l'atleta marinese ha trionfato a Barletta, vincendo in solitaria l'ultima tappa

MARCIANA MARINA — Alessia Bulleri ha vinti il Giro d'Italia di Ciclocross. L’elite di Marciana Marina classe 1993 ha trionfato a Barletta, in terra pugliese, nell’ultima tappa della cora rosa, nella categoia donne open. La portacolori della Trentino Cross è riuscita a dominare su tracciato molto impegnativo. Scattata in prima posizione, a metà gara è stata ripresa dalla compagna di squadra Sara Casasola e dalla portacolori Cadrezzate Nicole Fede. Nelle fasi finale è stato dominio delle frecce della Trentino Cross. Si è composto il tandem Bulleri Casasola e, nell’ultimo giro, l’atleta elbana è riuscita a guadagnare quei metri di vantaggio che le hanno consentito di arrivare solitaria al traguardo. Seconda posizione per la friulana di Majano classe 1999 Sara Casasola. Terza piazza per Nicole Fede, quarta posizione per la juniores Asia Zontone,."Sono veramente contenta di come sta andando la stagione – ha commentato Alessia Bulleri – Finalmente sono riuscita a vincere il Giro d’Italia. Ringrazio il mio allenatore Daniele Pontoni, tutti gli sponsor e la squadra che mi ha permesso di partecipare a tutte le prove, anche quelle più lontane. Un grazie particolare a tutte le persone che mi seguono e che mi sostengono sempre”.