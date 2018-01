Il TAR boccia il ricorso degli albergatori elbani

Associazione ed Hermitage chiedevano l’annullamento della delibera regionale sui i limiti restrittivi a costruire nella fascia dei 300 metri dal mare

FIRENZE — L' Associazione Albergatori Isola d'Elba e l' Hotel Hermitage s.p.a hanno perso il ricorso proposto contro la Regione Toscana per l'annullamento per i limiti restrittivi, per quanto riguarda l’Isola d’Elba, nelle zone ricadenti nella fascia di 300 metri dal mare.

Nella sentenza - pubblicata il 28 dicembre 2017 e consultabile QUI - il TAR della Toscana precisa "... tutto il compendio dell’isola d’Elba si caratterizza per valori paesaggistico ambientali particolarmente pregnanti, come è dimostrato dall’esistenza, oltre che dei vincoli ex lege, dei vincoli specifici istituiti con decreto ministeriale e dei vari siti Natura 2000 ... Infine, merita precisare che il regime conservativo delle fasce costiere introdotto con la contestata integrazione del PIT non collide necessariamente con le esigenze di sviluppo turistico rimarcate dalle ricorrenti, in quanto sono proprio l’integrità del paesaggio e la conservazione dei caratteri distintivi delle aree di pregio ambientale a costituire un notorio elemento di attrattiva per il turismo.

Il ricorso quindi è stato respinto con la condanna delle ricorrenti - Associazione Albergatori Elbani ed Hotel Hermitage - a corrispondere alla Regione Toscana la somma complessiva di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio; spese compensate nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.