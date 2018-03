Si riunisce l'osservatorio tecnico sul dissalatore

L'incontro convocato per mercoledì 14 marzo dall'Autorità Idrica Toscana. Invitati tutti i comuni, Asa e il comitato per la difesa di Lido e Mola

CAPOLIVERI — Si torna a parlare del dissalatore di Mola grazie ad una convocazione, disposta dalla Autorità Idrica Toscana, del cosiddetto Osservatorio Tecnico Locale. La riunione, alla quale sono stati invitati -fra gli altri - tutti i comuni elbani, Asa e il comitato per la difesa di Lido e Mola, si terrà presso il municipio di Capoliveri mercoledì 14 marzo alle 14,30.

L'Osservatorio - si legge nell'invito - avrà le funzioni di "informare i partecipanti dei contenuti tecnici del progetto, con particolare riferimento agli accorgimenti ed agli studi compiuti per accertare e mitigare gli impatti ambientali", delle "caratteristiche dell'impianto e del suo funzionamento", nonchè per "valutare soluzioni migliorative compatibili con il progetto definitivo approvato da proporre in fase di stesura del progetto esecutivo".